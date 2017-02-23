開價3000萬 傳張國煒想買這家航空的執照...

業內人士分析，張國偉如果買到威航執照，就可以縮短開航準備期。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-23 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空前董事長張國煒接受週刊專訪，透露今年將會成立新航空公司，有消息傳出張國煒開價3000萬元，準備要買復興航空的威航執照，如此一來便可縮短自設星宇航空籌設期。

《中國時報》報導，業內人士分析，張國偉如果買到威航執照，就可以縮短開航準備期，如果不和威航買恐怕得花1億元才可以拿到航空公司執照，且申請航空公司的執照過程繁雜，需要花1至2年的時間。

航空業者分析，興航現在很有壓力，因威航執照到9月前有效，如果執照過期，半毛錢都沒有，合理價格應該在5000萬元，3000萬元的開價偏低。