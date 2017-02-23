幫長者固老本 頭城長照服務站平衡班開課

2017-02-23 11:12

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮衛生所根今日上午在福成社區活動中心開辦「銀髮平衡班」，針對每位參與的長者進行了多項體適能測量項目，包含身體組成、上、下肢肌力、柔軟度、敏捷性、靜態平衡感及心肺耐力，盼幫助長者們固老本，提升生體健康。

據資料顯示，台灣平均每6位老人就有1位有跌倒的經驗，且跌倒為國內近30年來造成老人意外事故的第二大死因，衛生所表示，在訪視社區長者過程中，發現許多長輩有跌倒的經驗，因此如何預防老人跌倒為非常重要的議題。

衛生所指出，有鑑於此，結合弘道老人福利基金會與杏和醫院物理治療師將於今日上午開辦「銀髮平衡班」，藉由體適能，提升老人們的健康；另外，本次課程將提供足部照護服務，教導長者及家屬足部護理的技巧，讓老寶貝存好「老本」。