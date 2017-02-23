高雄榮總醫師黃偉春 聯合捐贈百萬心電圖機給家鄉苗栗

2017-02-23 11:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕高雄榮民總醫院重症醫學中心主任黃偉春醫師，他是苗栗子弟，有感心肌梗塞患者分秒必爭的搶救急迫性，及體會政府資源有限，與商之器科技股份有限公司聯合捐贈苗栗縣政府消防局，一組價值近100萬元的12導程心電圖機系統及「定心布」，協助消防隊員於疑似心肌梗塞救護勤務中，判定患者狀況，並傳輸給醫院準備急救醫處。

根據衛生福利部最新統計，104年國人十大死因，心臟疾病排名第2，平均約每31分50秒，就有1人死於心臟疾病。近年來，氣候異常，冬季氣溫極端，日夜溫差大，更是心肌梗塞好發季節，在黃金12小時內，越早打通阻塞的心臟血管，不僅降低死亡率，對患者日後恢復更有利。

黃偉春表示，但從第一線消防隊員救護，到送醫途中，尚需一段時間，若有心電圖機系統，協助消防人員於疑似心肌梗塞救護案進行判讀，可立即決定後送是否設有心導管設備的醫院，避免轉院困擾，節省醫療資源。

黃偉春表示，此套系統，也可透過4G網路，將患者的心電圖傳輸給醫院端，急診室、心臟科醫師收到訊息後，也能及早確立診斷，立即啟動心導管室運作，可有效縮短心臟缺氧時間，提高患者預後情形。

黃偉春說，另「定心布」則方便消防隊員於操作時，依照透明膠模上的指示位置，迅速在患者身上裝置心電圖貼片。

苗栗縣長徐耀昌、消防局長徐新淵今天上午出席受贈；徐耀昌感謝縣政顧問黃鼎松的牽線，促成這樁美事，也感謝黃偉春及商之器公司董事長盤龍的愛心，帶領苗栗縣緊急救護工作邁向新的里程碑。

徐新淵也表示，這套系統配置苗栗消防分隊使用，將請商之器公司進行操作訓練，讓隊員上手，提高心肌梗塞勤務的救護品質。