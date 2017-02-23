中原大學圖書館「一千零一頁」書展 推廣悦讀

2017-02-23 11:01

〔記者李容萍／桃園報導〕中原大學張靜愚紀念圖書館與學生會合作辦理書展活動，在圖書館2樓開放空間展示人文科普各類書籍，為喜愛閱讀課外書的師生提供更優惠、便利的購書管道，今、明兩天邀請社區民眾一起逛書展、享受閱讀的樂趣！

中原大學生會會長張致遠表示，此次書展活動以「一千零一頁」為創意主題包裝，學生會也將去年度得到「普仁崗文藝獎」的優秀作品一併展出，包括攝影、小說、散文、新詩等。

圖書館館長李宜涯也說，圖書館另規劃回頭書展、絕版書展等，從3月2日開始推出「博雅電影院」即將開跑，第一場上映的便是妙趣橫生的「歡迎來到布達佩斯大飯店」，後續還有如「黑天鵝」、「飢餓遊戲」、「實習大叔」等電影作品，於每週四中午12點40分於圖書館一樓國際會議廳播放