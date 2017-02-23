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全教產批年改草率 數百頁草案要教師1天半看完

2017-02-23  10:54

〔記者蕭玗欣／台北報導〕蔡政府近來大刀闊斧進行年金改革，卻引起軍公教人員不滿。全國教育產業總工會今砲轟教育部，21日下午突然將多達130多頁的《公立學校教職員退休撫卹條例草案》傳給各校和教育團體，要求在一天半內讀完，並提出修正意見，根本只想草草了事，只是假民主、真獨裁。

「假民主、真獨裁、無良政府騙背書！」全教產理事長黃耀南表示，政府只想用倉促的時間換取詐騙的大空間，該修正草案多達數百頁，而以往都會提供新舊條文對照表，這次的草案中也沒看到，教師連哪些條文改了都霧煞煞，還要一天半內提出修正意見，這也太趕了吧！

黃耀南說，上禮拜全教產曾和教育部開座談會，並對該條例提出修正建議，但在這次草案內容完全沒被參採，表面上看起來是走民主程序，實際上就只是假民主真獨裁。

全教產表示，年改相較於其他法案，進行速度簡直草率狂莽，但政府面對社會上重大意外處理速度卻慢如蝸牛，質疑是為拚年底縣市首長選舉。

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  • 全教產今召開記者會，痛批教育部倉促修改公校教職員退休條例。（記者蕭玗欣攝）

    全教產今召開記者會，痛批教育部倉促修改公校教職員退休條例。（記者蕭玗欣攝）

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