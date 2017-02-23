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搶救遊客量 台東業者爭取火車觀光專列包車

2017-02-23  10:13

［記者張存薇／台東報導］中客團大減，連國旅遊客也推不動，台東縣10家飯店業者爭取週六、日加開火車觀光專列包車，台鐵局表示，因車班調度困難、暫無法加開，不過團體票預售部分可朝以台東優先訂票方向改進。

台東縣中小企業協會理事長楊珍琪、縣府觀光旅遊處長江慧卿陪同業者拜訪台鐵，楊珍琪說，1年來因中客團緊縮，台東觀光產業已大受影響，業者又發現配合的台北旅行社也不推台東票券或遊程，探問之下才發現是因為台東太遠，火車票買不到、甚至連團體票預售也搶不到。

她說，10家飯店已同意每家認購1列車廂，希望爭取4到8月每週六早上8時左右出發到台東、週日下午3時回台北的包車專列，活絡週五到週一的遊客量，希望幫台東觀光帶來商機。

觀旅處說明，台鐵目前回應車班調度困難，也坦承每班次20％的團體預售票購票以花蓮為多，但可以修改預售票規定，以延長公里數如到花蓮玉里站以南的車票優先購票。

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  • 搶救觀光，台東業者爭取觀光專列包車。（記者張存薇攝）

    搶救觀光，台東業者爭取觀光專列包車。（記者張存薇攝）

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