冷空氣接近北台灣！彭啟明：午後降溫明顯

2017-02-23 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕冷空氣將接近北台灣，氣象達人彭啟明提醒，午後降溫會很明顯！

彭啟明在臉書表示，冷空氣正在接近北部陸地當中，今天是降溫較為劇烈的一天，白天開始，溫度回溫有限，北部白天不超過20度，預期到午後，降溫會很明顯，今天入夜後，北部的溫度，可能會跌到14至15度，到週五清晨可能空曠地區就跌到12至13度，都會區域13至14度；中部大約在傍晚，南部在深夜，中部今天深夜到明天清晨低溫有機會降到15度，南部到15至17度。

彭啟明說，在雨勢上，中國南方雲系東移已經暫時減緩，轉為東北風型迎風面的降雨方式，不過未來幾天都還有機會有雲系移入，可能會有斷斷續續的春雨出現，雨勢不算大，不過中高層水氣較為充沛，週五到週日間，中部以北兩三千公尺的高山，有機會有些雪勢。

彭啟明說，這波降溫最低點就在週五、六清晨，週、六日會回溫一兩度，但還是有涼意，很有機會持續到228連假結束，3月初也還有機會再度有冷空氣南下。