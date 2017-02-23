鄉土劇鬧醫療笑話 網友諷比醫龍還厲害！
2017-02-23 10:10
〔即時新聞／綜合報導〕八點檔鄉土劇慣以誇張劇情搶收視率，不過，也因此經常漏洞百出。近日，幾名醫師紛紛在臉書上轉PO了一張鄉土劇照，照片中，劇裡的醫生指著「胸腹部電腦斷層」卻診斷出「顱內出血」，讓許多醫療人士看了直搖頭，諷這簡直是「神醫」。
台北慈濟醫院整形外科醫師王樹偉、奇美醫院加護醫學部醫師陳志金等醫師接連在臉書上分享這張鄉土劇照、引起了許多醫療同業的討論。許多轉載的醫生看了這樣「指著腹胸腔電腦斷層，就知道腦袋顱內出血」的醫療診斷，紛紛「自嘆不如」、認為劇中的醫生簡直是「神醫」，有網友嘲諷的表示，劇裡這位醫生比醫龍還要厲害。
王樹偉嘆：「什麼時候會像韓劇那麼厲害呢？」一名網友則質疑，鄉土劇的拍攝難道都沒有請教過專業人士嗎？還有人說是「道具組沒做功課」。
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