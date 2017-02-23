彭文正怒槓兆豐金董座 自爆當時激烈戰況

2017-02-23 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕政論節目主持人彭文正於臉書自爆，昨晚巧遇兆豐金控董事長張兆順，藉機邀張上節目，不料，兩人卻在飯店的電梯前吵起來，約有70分貝的聲量，最後不歡而散。

彭文正昨於臉書鉅細靡遺寫下兩人5分鐘的對話內容，還原當時爭執過程。彭文正表示，昨晚與張兆順擦身而過，但張隨即撇頭往反向走，他趕緊上前打招呼，並邀請張上節目談兆豐案，但張反指彭有次在節目中公然說謊，表示曾找自己12次，但只收到秘書轉達一次，破壞他對該節目的印象。

彭文正反駁張的指控，表示曾透過各種管道邀約，甚至可以整理、提供邀訪記錄，「我現在記得的，比方說李XX的南一中同學和你很熟，還有...」但遭張打槍稱不認識。彭文正無奈地說，就算他不夠精準、說謊，但「你的責任是要對被罰了58億向全國人民做交待，不是嗎？」張僅回，「那不是我任內罰的」，彭指「你是接任的公股銀行董事長」，張也不甘示弱反嗆，「你們聯合美國的Kingstone造謠」。

彭文正反問，「我造什麼謠？你有看過Kingstone的書"The real war against America"嗎？」張兆順質疑為何要看，彭傻眼地說，該書耗費7年追蹤兆豐協助嫌犯洗錢，「你不需要看？」、「你不需要了解？」張竟稱「那是司法的事，就交給司法」，彭憤而表示，「如果這是你自己的銀行，我沒意見；賠了人民58億台幣不需要追究？...我告訴你！我瞧不起你」，張回嗆「我才瞧不起你」。

張兆順還疑似語帶玄機告訴彭，「你這樣做對你沒有好處」，但彭不以為然，「你什麼意思？我們就是媒體，就是一個平台，我們讓大家來這裡論理。什麼好處不好處？」張又問，「那我怎麼知道你不會亂剪接？」彭回願意寫切結書或是Live直播，「這樣可以吧？」但張依舊默不作聲，僅白了一眼，隨即不歡而散。