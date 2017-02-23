快吐了！海釣場變魚墳場 長蛆飄臭凍未條
2017-02-23 08:50
數十隻龍膽石斑魚屍體被棄置在釣魚場的圍籬邊，長滿蛆且發出陣陣惡臭。（記者黃淑莉攝）
［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南一家海釣場內，多隻超過1公尺長的龍膽石斑魚不知何故暴斃，業者把魚屍任意棄置在魚池旁，另魚池內還有多隻魚屍浮在水面上，死魚發出陣陣臭味隨風飄散，附近民眾受不了，把魚屍長滿蛆的影片po在臉書上。
該海釣場位在斗南明昌里靠近斗南果菜市場附近，附近農民表示，上週寒流過後沒幾天，附近即可聞到陣陣惡臭味，連續好幾天臭味沒有變淡還更濃，民眾循線找尋發現臭味從海釣場飄出。
由於海釣場已多日沒營業，民眾靠近圍籬查看，發現魚池裡有許多大魚屍體且長滿蛆，臭味令人作嘔，通知業者，經過多天卻都沒處理。
附近農民說，多日前有看到業者來打撈，沒想到數十隻超大魚屍撈起後竟隨意丟在圍籬邊，盼相關單位能協助處理。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 魚屍
生活‧本日最多瀏覽
- 鋒面通過各地有雨 冷氣團接力越晚越冷！
- 客運3月調漲 統聯台中–台南貴1倍
- 牛樟芝原料沒核備 長庚生技3件產品違規
- 鐵皮屋就是醜？ 冰島這樣蓋讓網友嘆：問題是人
- 連3天無新疫情 禁宰令是否延長今決定／台南傳鴿群暴斃 採樣送驗3天出爐
網友回應
熱門新聞
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- （影音）晨翔超有事 大笨鐘前上演多爾滾
- 2/23重要財經新聞一覽
- 蝦！最廢寶可夢竟受青睞 還推專屬遊戲
- 川普訴仇中觀點 卜睿哲質疑必要性
- 2018台灣燈會 張花冠：水陸空高科技呈現
- 自由廣場》旁觀浩鼎案開庭
- 早有預謀 竹林設瞭望台監看
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- NASA重大發現！ 7顆類地行星3顆疑似有生命
- 地中海沙灘 74名難民曝屍
- 證券行情表、證券表格
- 台灣貿易競爭力 連4年下滑
- 施易男視訊淚睹媽媽斷氣 求媽快來入夢
- 剪鐵窗夜闖民宅 5煞綁翁搶19萬
- 擋土牆無排水 台62線下民宅憂
- 應材總裁︰中國半導體仍落後 台灣保持領先地位
- 司改會議「效率組」共識 聚焦環境議題
- 吳秉叡拚市長 爭取永和蓋停車場
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
- 亞太呂芳銘入主TBC過關
- 三汰-KY收購價至少57元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Beijing says 228 protests ‘despicable’
- 音樂會募得256萬 捐弱勢團體
- 杜拜女網賽》大小詹晉8強 預約姊妹內戰
- 金正男LOL女刺客 臉書、節目影片曝光
- （影音）生死一瞬間 福伯險撞客機畫面曝光
- 投資人信心指數 慘過金融海嘯
- 《捐設備又駐點》牙醫許榮智 照謢學童口腔健康
- 眷村「以住代護」加碼 五年免費住
- 合署辦公統籌警力 台南派出所整併啟動
- 李逸洋：分年逐步終止18％
- 低碳遊後壁 無米樂租賃站啟用
- 八德國中女排成立3年 闖甲級決賽
- 報導亂港四人幫 成報陷白色恐怖
- 北市都發局、建管處兩官員也被搜
- 近百歲梅樹疑蟻害 五峰鄉搶救
- 清泉崗陷毒風暴 已1630人驗尿
- 太平溪第一鐵路橋 拆除重建
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：快吐了！海釣場變魚墳場 長蛆飄臭凍未條
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分