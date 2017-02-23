快吐了！海釣場變魚墳場 長蛆飄臭凍未條

數十隻龍膽石斑魚屍體被棄置在釣魚場的圍籬邊，長滿蛆且發出陣陣惡臭。（記者黃淑莉攝）

2017-02-23 08:50

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南一家海釣場內，多隻超過1公尺長的龍膽石斑魚不知何故暴斃，業者把魚屍任意棄置在魚池旁，另魚池內還有多隻魚屍浮在水面上，死魚發出陣陣臭味隨風飄散，附近民眾受不了，把魚屍長滿蛆的影片po在臉書上。

該海釣場位在斗南明昌里靠近斗南果菜市場附近，附近農民表示，上週寒流過後沒幾天，附近即可聞到陣陣惡臭味，連續好幾天臭味沒有變淡還更濃，民眾循線找尋發現臭味從海釣場飄出。

由於海釣場已多日沒營業，民眾靠近圍籬查看，發現魚池裡有許多大魚屍體且長滿蛆，臭味令人作嘔，通知業者，經過多天卻都沒處理。

附近農民說，多日前有看到業者來打撈，沒想到數十隻超大魚屍撈起後竟隨意丟在圍籬邊，盼相關單位能協助處理。

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