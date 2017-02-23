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他看前面路人一屁股滑下樓梯 下一秒讓網友笑翻...

男子一屁股滑下樓梯。（圖擷取自爆料公社臉書）

2017-02-23  10:57

〔即時新聞／綜合報導〕大家都有不小心跌倒的經驗，不過從樓梯上一路滑下去的經驗就不一定有了！

有網友在《爆料公社》上傳影片，一開始有名路人滑倒後坐到樓梯上，並隨著樓梯一屁股滑到馬路上，後面的路人則是邊講電話邊看傻了眼，停頓了一下後他也走下樓梯。

可能是下雨，樓梯太濕滑，沒想到他也跟著前一個人一樣，一屁股滑到馬路上，手機還飛出去。影片上傳到《爆料公社》讓不少網友笑翻，分享破萬、吸引8000多人留言。

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