大屯火山若爆發 台北市有災防準備
2017-02-23 07:22
〔記者姚岳宏／台北報導〕原被視為休火山的大屯火山群，日前經學者觀測證實在新北市金山、萬里地底下逾20公里處有岩漿庫，確認為活火山，一旦大規模爆發，陽明山、士林、北投首當其衝，北台灣也會被火山灰籠罩。
台北市災害防救辦公室指出，台北市消防局為瞭解火山災害特性及擬訂火山災害緊急應變對策，101年即已委託火山學及災害應變管理專家學者研究，並訂定「火山預警訊號分級表」、「火山災害疏散撤離流程」與「火山灰防災對策」等應變作為，各階段災害相關應變訊息將會依此適時發布，及早告知市民疏散撤離或採取適當之防護措施。
台北市政府為因應各類天然災害，市長柯文哲曾指示辦理諸如大量傷病患及大規模疏散撤離等相關演練及兵棋推演，並規劃適當緊急避難收容處所，包含優先安置學校、活動中心、國軍營區、運動場館及其他場所等，未來亦將配合災害防救深耕計畫，持續完備火山災害緊急應變機制，及對民眾的教育宣導工作。
中央氣象局長辛在勤則說，這份研究只是證明大屯山底下有岩漿庫，從目前各動火山活動跡象顯示，大屯山火山群在未來幾年內再噴發的機率可能性很低，民眾無須過度驚慌。
另台北市消防局105年9月編印的「台北防災立即go」手冊中（P157~160及252~255），對於大屯火山群及火山災害的「基本知識」、「可能帶來的危害」、「噴發前的徵兆」及「應變對策」均有簡要說明，若想進一步瞭解，可至「台北市防災資訊網」首頁查閱。
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