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今起氣溫驟降 吳德榮：下週四又有「極地大陸氣團」

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天鋒面快速通過，大陸冷氣團隨之南下，氣溫驟降、愈晚愈冷。（記者方賓照攝）

2017-02-23  08:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天大陸冷氣團南下，各地氣溫愈晚愈低，預計今晚至明天清晨北部，將下探12到14度，且受華南雲雨區影響，入夜後各地降雨明顯。中央氣象局預報中心前主任吳德榮在網路撰文表示，這波冷氣團過後，下週三（1日）天氣轉乾，到下週四（2日）還有一股乾冷的「極地大陸氣團」南下，強度還要持續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天鋒面快速通過，大陸冷氣團隨之南下，氣溫驟降、愈晚愈冷。今天晚上至週六，北市低溫約可降至14度、中部以北沿海空曠地區約12度；週日及下週一也持續濕冷，約僅1度的升幅。提醒民眾，連續5天濕冷的天氣，一定要注意保暖。而週五至下週一，3千公尺以上高山可望降雪。

吳德榮也提到，下週二（28日）冷空氣緩慢減弱，氣溫小幅回升，北步仍濕涼微冷，下週三（1日）天氣轉乾。模式模擬下週四（2日）還有一股乾冷的「極地大陸氣團」南下，其強度如何，仍待持續觀察。

此外，吳德榮也說，單一波鋒面所能累積的雨量，不足以解除目前缺水的狀況；通常是必須有好幾波的鋒面，才會看到一些效果，「過度期待」這一波鋒面，就能把水庫裝滿，一定是要失望的。

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