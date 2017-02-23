鋒面通過各地有雨 冷氣團接力越晚越冷！
2017-02-23 06:32
中央氣象局指出，今天（23日）鋒面通過各地有雨，中部以北及宜蘭降雨較明顯。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（23日）鋒面通過各地有雨，中部以北及宜蘭降雨較明顯，鋒面通過後大陸冷氣團南下，氣溫愈晚愈低。氣象局於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。
氣象局表示，今天受到鋒面影響，上午各地天氣不穩定，全台都有降雨的機率，中部以北及宜蘭降雨較明顯，下午各地降雨趨緩，但深夜華南雲雨區的水氣逐漸東移到台灣附近，天氣又轉為不穩定。
溫度方面，鋒面通過後，大陸冷氣團南下，北台灣白天高溫比昨天降3、4度，其他地區下午之後逐漸降溫，預計到了深夜，北台灣低溫僅13至15度，中部約16度左右，南部及花蓮約18、19度，台東約20度。
氣象局預估，週五（24日）至下週一（27日）受到大陸冷氣團影響，中部以北及東北部地區整天濕冷，其他地區早晚氣溫低，中部以北及東北部地區，低溫可能只有12至14度，南部及花東的低溫則在15至17度。天氣方面，由於華南雲雨區東移，各地都可能降雨，尤其北台灣降雨較為明顯。
國際都市氣象：
空氣品質方面，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|14 ~ 21
|16 ~ 24
|21 ~ 30
|17 ~ 24
氣象局於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）
今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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