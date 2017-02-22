愛吃生冷幸福肥 婦人不孕急求醫
〔記者蔡淑媛／台中報導〕40歲呂姓婦人罹患多囊性卵巢症，月經常不來，又嗜辣如命，愛喝冰飲、吃生魚片，年輕時談戀愛幸福肥又胖到近90公斤，婚後10年不孕，吃藥、打排卵針、3次人工生殖都失敗，最後求助中醫中藥調理加針灸，配合基礎體溫和運動，並戒食生冷，終於求孕成功，生下可愛女兒。
台中榮總中醫師張烱宏指出，多囊性卵巢症在中醫以體質痰濕表現，肥胖、舌苔多、膩且白帶多，多毛、長痘痘，而且月經延遲、量少或根本不來，經絡氣血不順，供應卵泡營養不足，卵巢分泌許多小卵泡但都不成熟，無法排卵，導致不孕。
呂婦說，25歲時胖了快30公斤，月經不規則甚至半年不來，就醫發現罹患多囊性卵巢症，醫生形容卵巢分泌卵泡就像一串珍珠項鍊都不成熟，但自己都不理會一樣嗜吃生冷、月經不來就吃催經藥「沒愛惜身體」，直到婚後想懷孕卻不孕才發現事情嚴重。
呂婦求子路艱辛，吃了最高劑量的排卵藥、打了上百針的排卵針、3次人工受孕失敗，到處求神問卜和吃偏方都無效，一度壓力大到想離婚。
張烱宏說，呂婦除了多囊性卵巢症體質痰濕，經絡氣血不順，供應卵泡營養不足，而且肝鬱氣滯造成排卵障礙，子宮卵巢也有血瘀，三大原因造成不孕。
他利用中藥疏肝理氣、袪濕化痰和活血化瘀，像柴胡、茯聆、桃仁等，用藥1個月量基礎體溫未升溫，發現仍不排卵，每週輔以針灸穴道加強，在太衝、豐隆、三陰交和關元穴，也能調理胞宮、補元氣。
呂婦在中醫治療期也戒食生冷、忌口吃辣，並多散步運動，抱著最後一試的心態，配合量基礎體溫行房，3個月後成功受孕，去年生下可愛女兒，一家三口向醫師道謝。
台中醫院副院長、婦產科醫師黃元德說，多囊性卵巢症是體質和肥胖造成荷爾蒙分泌失調引起，現代患者增加，也是不孕的常見原因，治療不孕能以人工荷爾蒙調經，或排卵藥幫助排卵，再嚴重可切除部分肥厚和纖維化的卵巢助孕，西醫能有效治療，提醒女性如果肥胖、月經延遲、量少甚至不來，應及早就醫。
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