金門大學歷年之最 近4萬冊外文圖書遠渡重洋而來

金大在贈書蓋上歐克曼教授捐贈字樣，上架流通。（記者吳正庭攝）

2017-02-22 22:14

〔記者吳正庭／金門報導〕美國俄亥俄州教授歐克曼將近4萬冊外文圖書捐贈給千里之外的金門大學，數量是金大現有藏書將近5分之1，金大校長黃奇今天在副縣長吳成典等人見證下，致贈感謝狀給歐克曼。

黃奇指出，歐克曼教授號召美國學術界與公益人士募集外文書，共贈予金大920箱、39660冊，主題涵蓋各學術領域；贈書規模是金大建校以來單筆數量和市值最高。

金大統計，校內圖書館有紙本圖書資源22萬餘冊，歐克曼所捐，約為該館紙本圖書的5分之1。

黃奇表示，會儘快將贈書完成編目加工，並在每本書的書名頁加蓋歐克曼教授捐贈專章，上架圖書館流通，以饗讀者。

金大圖書館長林正士指出，該批書籍是一個貨櫃包裝，遠自美國託運約1個月輾轉抵達金門，旅途遙遠，光是運費就約需新台幣30萬元。

金大指出，歐克曼是俄亥俄州立大學動物科學系講座教授，在學術界享有盛名，自1984年開始募集捐書，已捐贈超過市值達3億美金、20萬冊書籍。

金大表示，歐克曼此次透過其門生中興大學教授陳明造，土銀金城分行經理張雲盛、上海火腿公司董事長劉福生、金沙鎮萬安堂及三忠廟出錢出力協助，順利完成運送、捐贈。

美國俄亥俄州教授歐克曼（左4）將近4萬冊外文圖書捐給金門大學，校長黃奇（左5）與金門縣副縣長吳成典（左6）等人均到場表示感謝。（記者吳正庭攝）