小三通通關大樓又漏水 旅客走進金門「滑一跤」

2017-02-22 21:54

〔記者吳正庭／金門報導〕金門小三通水頭通關大樓今天因一場大雨又漏水，漏水的地方還「加碼移位」，直接衝著入境旅客通關而來，有人因此滑了一跤，旅客暗批，漏水又「漏氣」，直追桃園國際機場。

金門上午的一場大雨，再度挑戰一年進出172萬人次水頭通關大樓的抗雨能耐；果然，經過上次檢修，雨水還是找到出路，漏水的地方從以前的檢疫站附近，再加碼移位到入境快速通關處。

一名免稅店員指出，這種窘況已是常態，以前只要下久一點的雨勢，室內就下小雨，沒想到這次經過檢修，還是漏雨，好像「生命會自己找出路」。

由於漏水嚴重，現場臨時擺了紅色、藍色的容器盛水，一名旅客入境踩到溼滑地板跌了一跤，幸好沒有大礙；但每次返台遇到下雨就漏水，一名台商覺得金門很「落漆」，竟然和同樣是國家大門的桃園機場一樣，又漏水、又漏氣。

金門港務處對於造成旅客不便表示歉意，並說明小三通旅客服務中心是老建築，經過好幾次加蓋、擴建，只要大雨，許多接縫處會積水、滲漏，已委託廠商抓漏，儘快修補。