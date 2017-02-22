她稱自己「真的是87！」 竟引來網友齊呼：我也是

2017-02-22 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕「87分不能再高了」為網路上常用的流行用語之一，用來做為「白癡」的諧音。一名女網友就在網路平台「Dcard」發文，指自己「真的是87」，甚至朋友每次也都會罵她「87」，背後真正原因，部份網友也心有戚戚焉。

這名女網友在擁有不少大學生使用者的論壇平台「Dcard」的心情版上發文，稱「自己真的是87」，因為她在87年8月7號出生，「真的是87」，所以朋友每次都這樣罵她，令她感到相當無言以對；不少人看完文章後紛紛表示，「你有想過搞不好有人是94年8月7號出生的嗎？」、「54年8月7號應該也不錯」，也有人直呼還以為是自己發的文呢，稱同樣也是87年8月7號出生。

根據《PTT鄉民百科》，「87分不能再高了」為PTT時常出現的流行用語，另還有「87%相似」、「8.7分」等的用法，取自台語「白癡」的諧音。而主要發源處為黑特版、LOL版，在2015年成為流行語用法，到了2016年達到使用高峰。而PTT日前也公布了第3屆流行語大賞，「87分不能再高了」名列第12名。