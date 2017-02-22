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郭明良仍保有教職 高醫大董事會建議先停職、停薪

2017-02-22  21:36

〔記者方志賢／高雄報導〕台大生化科學研究所教授郭明良團隊涉學術論文造假案，郭明良去年11月先後向任職的台大與調借高醫大兩校請辭，但現在卻傳出他仍保有兩校教職，高醫大董事會今晚發出新聞稿，指為維護高醫聲譽，已建議高醫大校方，讓郭明良先停職、停薪。

高醫大校方晚間也表示，郭明良從105年3月1日自台大借調至高醫擔任學術副校長，任期原本至107年6月30日，但去年11月底請辭副校長行政職務，目前已不是該校副校長。

另外郭明良請辭教職，高醫大學術倫理委員會已多次討論並持續追蹤中，日前結論是該案為重大學術倫理事件，然該論文之相關研究的執行地點與人員團隊均隸屬台灣大學。學術倫理委員會一致認為應靜待台大學術倫理審查結果，以憑處理後續。

高醫大校方說，郭明良為配合台大調查，請假迄今，該校依法扣除其薪水，扣除後，郭明良106年1月實拿73元，2月實拿1元。

有關教師停聘的處理需要依照教師法第14條為之。高醫大自去年底起即是依照教師法、學術倫理委員會議與請假辦法處理。且會持續密切注意調查結果。

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  • 台大生化科學研究所教授郭明良捲入學術論文造假案，目前仍保有台大及高醫大兩校教職。（記者劉信德攝）

    台大生化科學研究所教授郭明良捲入學術論文造假案，目前仍保有台大及高醫大兩校教職。（記者劉信德攝）

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