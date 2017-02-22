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非洲10大宜居城市出爐！「上帝的故鄉」奪下冠軍

非洲宜居城市排行榜日前出爐，北非國家摩洛哥共有4座城市名列前10名，有上帝的故鄉之稱的馬拉喀什，則奪得排行榜的冠軍。（法新社）

2017-02-22  22:58

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士洛桑聯邦理工學院昨（21）日首度公布「非洲宜居城市排行榜」，北非國家摩洛哥共有4座城市名列前10名；其中，有「上帝的故鄉」之稱的馬拉喀什，更是奪得非洲宜居城市的第1名。

綜合媒體報導，瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）首次依據城市基礎建設、政府治理情況、居住條件等7項標準，對非洲100座城市進行調查，21日公布的「非洲宜居城市排行榜」，前5名分別是摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）、南非約翰尼斯堡、埃及亞力山卓、模里西斯首都路易港（Port Louis）、摩洛哥卡薩布蘭加（Casablanca）。

北非國家摩洛哥共有4座城市名列「非洲宜居城市排行榜」前10名，除了勇奪冠軍的馬拉喀什，排名第5的卡薩布蘭加，摩洛哥首都拉巴特（Rabat）奪得第8名，北部城市費茲（Fez）則奪得第10名。

奪得非洲宜居城市第1名的摩洛哥馬拉喀什，有「上帝的故鄉」之稱，建造於西元1062年的馬拉喀什，擁有近千年的歷史文化，城市周遭包圍有建於12世紀的橙紅色古城牆、20座城門、200座城塔，也被稱為赭石城（Ochre City）。

非洲宜居城市排行榜前10名︰

第1名：摩洛哥馬拉喀什
第2名：南非約翰尼斯堡
第3名：埃及亞力山卓
第4名：模里西斯路易港
第5名：摩洛哥卡薩布蘭加
第6名：突尼西亞突尼斯
第7名：埃及開羅
第8名：摩洛哥拉巴特
第9名：南非開普敦
第10名：摩洛哥費茲

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