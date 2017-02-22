高市仁武區明天停水12小時

2017-02-22 20:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司將於明天上午8時至晚間8時，辦理「大泉場至澄觀路送水幹管工程」，高市仁武區仁林路一帶停水12小時，預計影響1000戶用水，呼籲民眾儲水備用。

水公司表示，南區工程處將於明天辦理「大泉場至澄觀路送水幹管工程」，預計上午8時至晚間8時，總計停水12小時，停水區域仁武區仁林路267巷一帶、陽明山莊、水管路三段、義大二路、仁林路、林山巷、南興巷，預計停水戶數500戶；水壓降低區域是左營區合群里、明建里、進學里，預計水壓降低戶數500戶。

水公司指出，請提早於停水前完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久，會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

水公司說，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染，水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用，產生二次污染。

水公司指出，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，恢復供水後，如仍無缺水時，請通知水公司，將派專人到府服務。