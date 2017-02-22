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明氣溫驟降 中部以北有雨 北台灣低溫下探13度

明天起天氣將轉為濕冷。入夜後北台灣低溫剩13至15度、中部16度、南部花蓮18至19度，台東約20度，民眾應做好保暖準備。（記者簡榮豐攝）

2017-02-22  21:19

〔即時新聞／綜合報導〕明天（23日）鋒面通過後，大陸冷氣團將南下，北台灣白天就會有涼意，高溫約降3至4度，其他地區午後開始降溫，入夜後北台灣低溫剩13至15度、中部16度、南部花蓮18至19度，台東約20度，民眾應做好保暖準備。

中央氣象局指出，明天白天鋒面才會通過台灣，因此今晚至明天上午各地天氣不穩定，全台都有降雨可能，中部以北、宜蘭有局部大雨可能，午後降雨將稍微趨緩，深夜後華南雲雨區水氣又東移至台灣，天氣又會轉為不穩定。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，明天氣溫驟降、越晚越冷，24至27日受大陸冷氣團影響，日夜氣溫皆低，整天濕冷，一直到28日冷空氣才會減弱，氣溫小幅回升，29日才會轉乾。

此外，氣象局提醒，明天清晨金門馬祖有局部霧或低雲影響能見度可能，需搭機往返金馬民眾，應多留意航班資訊。

空氣品質方面，明天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

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  • 明天白天各地天氣都不穩定，全台都有降雨可能。（圖擷自中央氣象局）

    明天白天各地天氣都不穩定，全台都有降雨可能。（圖擷自中央氣象局）

  • 明天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖擷自環保署網站）

    明天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖擷自環保署網站）

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