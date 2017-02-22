直擊「颱洪無人機」恆春訓練 將飛進颱風眼觀測

這款無人機是全球唯一有能力飛進颱風的機型。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-22 23:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣夏秋兩季多颱風，但颱風的行徑、強度難以準確預測，台灣颱風洪水研究中心一月份剛發表的「颱洪無人機」，這個月在恆春機場進行操控測試，本報全程記錄起飛狀況，這項全球首創的技術，可望直取「颱風眼」蒐集參數作精準氣象及防災應用。

寂靜多時的恆春機場，傳來久違的飛機螺旋槳聲響，橘白相間的「颱洪無人機」，在旺盛的東南風吹拂下，操控人員進行暖機後，無人機從彈射架上倏然飛向藍天，航廈內儀控人員詳細記錄氣溫、風向等參數，測試約一個小時後，穩穩降落在恆春機場跑道上，這也是恆春機場近年「起降」最頻繁的機型。

颱洪中心人員表示，這款無人機是全球唯一有能力飛進颱風的機型，目前共有6台，單汽缸及雙氣缸兩款的造價，分別為台幣260萬元及400萬元，具輕量化、無起落架、可飛行10至18小時等特色，去年已經成功在強颱尼伯特外圍飛行。

「有信心今年進入颱風眼中心！」颱洪中心人員指出，無人機能測量溫度、濕度、氣壓、風向及風速等氣象參數，比起追風計畫在颱風外圍蒐集的數據，進入颱風眼有機會提高颱風預報走向的準確度，未來除了恆春起飛點，考慮在花東及宜蘭尋找地點，縮短飛向颱風的距離，但可能飛到日本或菲律賓領空的空域問題，還有待政府與各國協調。

這項技術從1995年開始，台灣就與澳洲的無人機製造公司合作，2005年龍王颱風就曾挑戰飛入颱風眼，但無人機沒能成功返航，2014年底颱洪中心重新投入研究，今年可望開創全球無人機「追颱風眼」新紀元。

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