鵝鑾鼻「舊聯勤中心」廢墟 軍方盼ROT重生
鵝鑾鼻活動中心荒廢近20年。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕50幾年歷史的鵝鑾鼻活動中心「舊聯勤中心（原美軍招待所）」，荒廢近20年後，軍方希望採ROT方式重生，今舉辦居民公聽會，規劃打造為休閒旅館功能，雖然墾管處計畫將該地劃為保護區，仍不反對「原地重建」方式，恢復該處原有榮光。
位在龍磐公園周邊的鵝鑾鼻活動中心，在民國50幾年間為了駐台美軍設置「美軍招待所」，81年擴建為聯勤鵝鑾鼻活動中心，在墾丁觀光業未興盛前，美軍招待所擁有恆春半島唯一的「美式炸雞」，聯勤經營後，高檔牛排館更是居民犒賞自己的首選，跟居民有深厚情感連結。
國防部後備指揮部舉辦的「鵝鑾鼻活動中心『民間參與經營』先期作業與規劃服務」公聽會，軍方強調「減少擾動」為原則，規劃採原建築、原面積修建或改建，不涉及增、擴建，預計保持原有75個房間經營，分為東、南、中、北館、家庭套房及污水處理廠等區域。
公聽會中，居民大多期待鵝鑾鼻活動中心重生，恆春住民權益促進會總幹事王精誠，發言希望交由恆春鎮公所以公共造產方式營運，與附近埔頂特色民宿區共同發展；恆春半島觀光產業聯盟總幹事吳炫東則認為，軍方應先與墾管處釐清法令規範，避免投資者血本無歸，還得蒙上違規營業、破壞生態等壞形象。
「活動中心能看三峽（太平洋、巴士海峽、台灣海峽），一次飽覽日出及日落，務必保留原有景觀！」鵝鑾里里長謝春敏及李姓居民等人表示，重建鵝鑾鼻活動中心只要兼顧當地生態，業者保證大量任用恆春居民，當地都對ROT案樂觀其成。
墾管處處長劉培東表示，墾管處預計規劃當地為生態保護區，但不反對軍方就原有設施整修的ROT方式，但活動中心部分地區地下有珍貴鐘乳石洞，未來會要求軍方縮小重建範圍，維護地底自然生態。
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