人工增雨 寶二水庫下午進帳100萬噸水

鋒面接近，經濟部水利署今天上午兩度於寶二水庫實施人工增雨，集水區雨量從中午迄下午6點累計23毫米，為寶二水庫進帳約100萬噸水。 （水利署提供）

2017-02-22 20:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕鋒面接近，經濟部水利署今（22）日上午兩度於寶二水庫實施人工增雨，中午過後集水區下起雨來，集水區雨量迄下午6點累計23毫米，為寶二水庫進帳約100萬噸水。

水情吃緊，水利署配合中央氣象局預報鋒面接近，今天上午8點30分和11點，兩度在寶二水庫，利用人工增雨燃燒器燃焰劑「碘化銀」，增加這一波鋒面的雨量，這也是寶二水庫在今年第一次施行。

新竹地區平均一日的用水量約51萬噸。北區水資源局副局長邱忠川表示，今天中午12點到下午6點，寶二水庫集水區雨量累計23毫米，為水庫帶來約100萬噸的水。後續是否再作人工增雨，俟中央氣象局通知再施作。

水情吃緊，水利署於21日召開旱災緊急應變工作小組會議檢討，因應水情變化，新竹地區預定3月1日起實施自來水第一階段限水措施，離峰及特定時段減壓供水。

自來水公司第三區管理處表示，減壓時段自晚上11點至翌日上午5點，對於大多數備有水塔的用戶影響不大，若位於管線末端或地勢較高地區的民眾，則建議適度儲水備用。