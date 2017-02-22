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防流感首重疫苗接種 勤洗手並及時就醫

2017-02-22  20:22

〔記者楊金城／台南報導〕冷氣團又來了，佳里奇美醫院今天指出，上波寒流，導致呼吸道感染的門診病人增加2成左右，乍暖還寒，佳奇胸腔內科主治醫師高傳紘提醒民眾說，預防流感，首重疫苗接種、勤洗手並及時就醫。

他說，天氣冷颼颼，呼吸道疾病最怕這種天氣了。除了呼吸道疾病，心血管疾病也是常見，中風、心肌梗塞時有所聞。這時候，如果感冒了，對身體可是雪上加霜，民眾一定要保暖。

病毒造成的流感比較嚴重，會有呼吸衰竭及生命的危險，傳染力也較強；一般的感冒比較不會發燒，縱使有，發燒通常很快就退下來，另外，全身性的症狀，如肌肉無力，全身痠痛等也會較少。

高傳紘表示，流感的預防，最重要的就是接種疫苗了。另外，維持手部清潔，勤洗手；注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，如戴口罩，或打噴嚏時，應用面紙或手帕遮住口鼻、用衣袖代替都是非常重要的。

目前國內使用的流感抗病毒藥劑主要為克流感及瑞樂沙，若有流感症狀，應及時尋求醫療幫助，及早治療。

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  • 佳奇胸腔內科主治醫師高傳紘（左）為民眾診治。（記者楊金城攝）

    佳奇胸腔內科主治醫師高傳紘（左）為民眾診治。（記者楊金城攝）

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