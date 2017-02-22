228連假 高雄關加班驗貨

2017-02-22 20:20

〔記者黃旭磊／高雄報導〕關務署高雄關於228和平紀念日連假期間加班辦理通關，各單位於每天上午8點半到下午4點半指派足夠人力留守，業者無需事先申請。

高雄關表示，2月25至28日視同正常辦公時間，留守足夠人力查驗通關，免徵收特別驗貨費，提醒業者海運進口貨物通關集中於小港分關辦理，至於儀檢作業集中於第5貨櫃中心儀檢站（74號碼頭）辦理，值勤時間為上午9點至下午4點。

關員表示，連假前1天（24日）之一般進出口通關案件，除特殊案件外，均於當日處理完畢，而郵包通關作業配合郵局營業時間，嘉南分關台南郵務股於25日（六）及28日（二）上午8點至12點派員值勤，業務一組高雄郵務股於25日（六）及28日（二）上午7點半分至下午3點半派員值勤。