禽流感病死雞就地掩埋 湖口鄉親火大了

湖口羊喜窩發現被丟棄的病死雞就地殺菌、覆土掩埋後消毒，今天引發鄉親抗議。（記者黃美珠翻攝）

2017-02-22 20:18

［記者黃美珠／竹縣報導］H5N6的病死雞就地掩埋安全嗎？會不會造成疫情擴散？土壤下的病毒會不會污染地下水井？就連取水澆菜也受害？新竹縣湖口鄉羊喜窩被偷丟的禽流感病死雞今天爆發這樣的鄉親疑惑，被棄置點周邊民眾向縣議員吳淑君陳情，質疑縣府罔顧當地鄉親健康，竟讓會禽傳人的禽流感病死雞就地掩埋，沒有運走焚化。

新竹縣家畜疾病防治所表示，根據目前中央的規定，當前處理病死雞的方式可以化製、焚燒、或是就地掩埋，這3種方式都可以。目前國內發生數起H5N6案例，各縣市做法不一，前述3種作法都有縣、市採行。

新竹縣政府環保局則表示，當初一獲通報羊喜窩被人偷丟疑似病死雞，當下並未確定是感染H5N6。期間雖也曾考慮全數清運走，但因棄置點是個深達約2層樓、近垂直的駁崁，工作人員試圖用怪手等機具去撈取都辦不到，實在客觀地形上有難以清運的困難，最後才會決定就地覆土掩埋。

環保局表示，事實上在覆土前，他們先是灑上一層厚石灰殺菌，接著連續傾倒2卡車的乾淨泥土就地掩埋後全面消毒。

如今確認是H5N6的病死雞，他們將再到場覆蓋石灰、乾淨廢土後重新消毒，加強周邊的防疫工作。

至於鄉親擔心地下水是否會被污染的問題，該局可以免費代檢周邊住戶的飲用水，至於農民澆菜取水用的是地表水，不致遭到污染。