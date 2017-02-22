| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市仁武區明天停水12小時
 首頁 > 生活

禽流感病死雞就地掩埋 湖口鄉親火大了

湖口羊喜窩發現被丟棄的病死雞就地殺菌、覆土掩埋後消毒，今天引發鄉親抗議。（記者黃美珠翻攝）

2017-02-22  20:18

［記者黃美珠／竹縣報導］H5N6的病死雞就地掩埋安全嗎？會不會造成疫情擴散？土壤下的病毒會不會污染地下水井？就連取水澆菜也受害？新竹縣湖口鄉羊喜窩被偷丟的禽流感病死雞今天爆發這樣的鄉親疑惑，被棄置點周邊民眾向縣議員吳淑君陳情，質疑縣府罔顧當地鄉親健康，竟讓會禽傳人的禽流感病死雞就地掩埋，沒有運走焚化。

新竹縣家畜疾病防治所表示，根據目前中央的規定，當前處理病死雞的方式可以化製、焚燒、或是就地掩埋，這3種方式都可以。目前國內發生數起H5N6案例，各縣市做法不一，前述3種作法都有縣、市採行。

新竹縣政府環保局則表示，當初一獲通報羊喜窩被人偷丟疑似病死雞，當下並未確定是感染H5N6。期間雖也曾考慮全數清運走，但因棄置點是個深達約2層樓、近垂直的駁崁，工作人員試圖用怪手等機具去撈取都辦不到，實在客觀地形上有難以清運的困難，最後才會決定就地覆土掩埋。

環保局表示，事實上在覆土前，他們先是灑上一層厚石灰殺菌，接著連續傾倒2卡車的乾淨泥土就地掩埋後全面消毒。

如今確認是H5N6的病死雞，他們將再到場覆蓋石灰、乾淨廢土後重新消毒，加強周邊的防疫工作。

至於鄉親擔心地下水是否會被污染的問題，該局可以免費代檢周邊住戶的飲用水，至於農民澆菜取水用的是地表水，不致遭到污染。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 湖口 病死雞 禽流感 羊喜窩
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：禽流感病死雞就地掩埋 湖口鄉親火大了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.