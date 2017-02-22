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夏卡爾來了！ 螺陽國小彩繪中式花轎迎親

2017-02-22  20:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕畫家夏卡爾把故鄉、愛人等景色表現在超現實的繪畫中，令人讚賞，彰化縣北斗鎮螺陽國小發揮創作精神，融入愛家鄉、愛家人的元素，把夏卡爾的超現實畫作變成現實了。學校師生利用廢棄的棧板，彩繪一台夏卡爾風的中式花轎，學童們拿著夏卡爾畫作上的各式臉譜，熱鬧的舉辦一場迎親典禮，充滿幻想與超現實。

螺陽國小融合在地蝴蝶水稻生態特色與藝術，今日舉辦「夏卡爾的蝴稻專賣店」活動，師生充分表現夏卡爾創作天馬行空精神，把代表夏卡爾的公雞跟山羊轉換成代表螺陽的蝴蝶跟榖稻，把超現實風格轉換真實場景，上千件超現實畫風創作品布置校園，加上動態的迎親與表演，猶如名畫人物跳出框架，充滿樂趣。

校長張鴻章表示，螺陽國小舉辦廣達特展邁入第5年，從鳴蟲、黃公望、米勒、台展3少年到今年的夏卡爾特展，每一次的特展都與學校的在地特色結合，希望讓螺陽的孩子愛創作、愛表達、愛分享。

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  • 螺陽國小舉辦「夏卡爾的蝴稻專賣店」活動，跳脫框架，把超現實轉換真實創作表演，讓觀眾如臨其境。（記者陳冠備攝）

    螺陽國小舉辦「夏卡爾的蝴稻專賣店」活動，跳脫框架，把超現實轉換真實創作表演，讓觀眾如臨其境。（記者陳冠備攝）

  • 螺陽國小學生手持夏卡爾名作「愛就是全部，它是一切的開端」頭像，要幫夏卡爾迎親。（記者陳冠備攝）

    螺陽國小學生手持夏卡爾名作「愛就是全部，它是一切的開端」頭像，要幫夏卡爾迎親。（記者陳冠備攝）

  • 螺陽國小小朋友手持蝴蝶，加入創作意境。（記者陳冠備攝）

    螺陽國小小朋友手持蝴蝶，加入創作意境。（記者陳冠備攝）

  • 會場上布置學生繪畫的超現實畫作。（記者陳冠備攝）

    會場上布置學生繪畫的超現實畫作。（記者陳冠備攝）

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