埔鹽糖廍百年古井 風華重現10週年

埔鹽鄉廍子村慶祝百年古井重生，要用高麗菜、花椰菜、糯米糕等當地特產舉辦慶祝活動。（記者陳冠備攝）

2017-02-22 20:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉廍子村曾為製糖鑿井，造福無數鄉民，雖然沒落一時，但在社區居民凝聚下翻修古井，今年為慶祝「百年古井，風華再現」10週年，將在施家古厝舉辦社區產業成果展，現場備有千份糯米炒麵以及2000顆高麗菜大放送，廍子村長施來平表示，歡迎民眾來體驗古井風情。

埔鹽鄉廍子村曾是清朝乾隆年間糖廍所在地，為了糖廍供水需求，在當地施家古厝旁鑿了一口深井，即便日後糖廍拆除，仍是當地百戶居民汲水的重要依靠，直到自來水普及化，這口百年古井也逐漸荒廢，10年前，社區居民凝聚共識整修古井，才讓古井活水重現。

糖廍文化協進會總幹事施瑜銘表示，施家古井水質甘甜，每年端午節都會開放採取午時水，因為水質有保證，廍子社區總能種出好吃的糯米跟蔬菜，為慶祝古井重生10周年，本週六舉行慶祝活動，推出在地名產糯米糕、糯米炒麵，讓民眾免費品嚐，還有2000顆高麗菜贈送，歡迎鄉親共襄盛舉。