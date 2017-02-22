| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市仁武區明天停水12小時
 首頁 > 生活

埔鹽糖廍百年古井 風華重現10週年

埔鹽鄉廍子村慶祝百年古井重生，要用高麗菜、花椰菜、糯米糕等當地特產舉辦慶祝活動。（記者陳冠備攝）

2017-02-22  20:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉廍子村曾為製糖鑿井，造福無數鄉民，雖然沒落一時，但在社區居民凝聚下翻修古井，今年為慶祝「百年古井，風華再現」10週年，將在施家古厝舉辦社區產業成果展，現場備有千份糯米炒麵以及2000顆高麗菜大放送，廍子村長施來平表示，歡迎民眾來體驗古井風情。

埔鹽鄉廍子村曾是清朝乾隆年間糖廍所在地，為了糖廍供水需求，在當地施家古厝旁鑿了一口深井，即便日後糖廍拆除，仍是當地百戶居民汲水的重要依靠，直到自來水普及化，這口百年古井也逐漸荒廢，10年前，社區居民凝聚共識整修古井，才讓古井活水重現。

糖廍文化協進會總幹事施瑜銘表示，施家古井水質甘甜，每年端午節都會開放採取午時水，因為水質有保證，廍子社區總能種出好吃的糯米跟蔬菜，為慶祝古井重生10周年，本週六舉行慶祝活動，推出在地名產糯米糕、糯米炒麵，讓民眾免費品嚐，還有2000顆高麗菜贈送，歡迎鄉親共襄盛舉。

廣告
  • 糖廍百年古井，曾經帶動廍子村一時繁榮。（記者陳冠備攝）

    糖廍百年古井，曾經帶動廍子村一時繁榮。（記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 古井 埔鹽鄉 糖廍 糯米糕 鑿井
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：埔鹽糖廍百年古井 風華重現10週年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.