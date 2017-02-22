汪星人睡覺也要「塞好塞滿」 網友：超療癒！
2017-02-22 21:33
〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，分享整理箱的好用之處，只見照片中，10隻狗狗們分別被整齊地放置在整理箱中，塞好塞滿在整理箱熟睡的模樣，令網友們看了大呼超療癒！
這名網友貼文表示，由於先前替狗狗們準備的「睡窩」被破壞了無數次，最後卻讓他發現，原來整理箱是個好物，既不沾毛、好沖洗、無臭味又耐咬，還十分「好睡」，只見照片中，10隻狗分別睡在7個黃色的整理箱中「塞好塞滿」，模樣相當療癒。
貼文被分享至爆料公社粉絲專頁，吸引超過1.5個點讚數，不少網友看了紛紛表示：「激萌！」、「有種幼稚園午睡的感覺」、「好像醫院的初生嬰兒室」、「重點是怎麼會這麼多隻狗狗！」、「 老闆老闆，第4籠怎麼賣？」、「 要去那買這籠子？」
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