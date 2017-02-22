結合公益組織 屏大成立公民社會培力教室

2017-02-22 19:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕培育青年學子畢業後投入南台灣社會服務產業，國立屏東大學將於明天（23日）成立公民社會培力教室，這將是南部首創由大學結合社會公益組織，投入實務改善社會問題的創新課程。

屏東大學視回饋南台灣社會為重要工作，去年獲教育部支持，展開「第三部門人力培育計畫」，師生教學現場遍及台南、高雄與屏東，在各非營利組織與地方鄉鎮公所的協助下，師生透過文史紀錄、勞資爭議服務、有機農業耕作、社區學習推廣、青年志工培力等工作，累積了教學與研究經驗。

第三部門人力培育計畫執行滿1年，屏大在此基礎上，進一步成立「公民社會培力教室」，協助籌備的屏大社會發展學系助理教授邱毓斌表示，培力教室將推動台灣首創的「公益組織與社會創新學分學程」，預計今年9月招生，初期以屏大各系學生為主，畢業前修滿約20學分，畢業證書會加註專長，未來也會透過國立大學共同選課系統、與社大合作，擴及外校人士。

屏大「第三部門人力培育計畫」成果報告暨「公民社會培力教室」開幕，將於明天上午9點半起登場，由屏大校長古源光主持，邀請南台灣公益組織領袖以及地方公所代表參與，會中將發表公益組織與社會創新學分學程籌辦計畫。