南投爬黑山有「法」可罰 還須自付搜救費用

南投縣山高水深的特性，吸引山友前來攀爬，在「南投縣登山管理自治條例」通過實施後，爬黑山問題可獲大幅改善。（記者謝介裕攝）

2017-02-22 19:41

〔記者謝介裕／南投報導〕爬黑山不再無「法」可罰了﹗

「南投縣登山管理自治條例」從去年9月呈報內政部審查後，終於獲審通過，該條例總計有17條，明訂違反登山路線、攜帶定位功能器材、通信設備等種種規定者，將被處3000元以上、5萬元以下罰鍰，且還須自行負擔所有搜救費用。

綿延多山環境，是台灣最珍貴的自然資產，惟中山醫學大學生張博崴山難國賠事件，引發國人對登山安全與搜救問題的重視，尤其，南投縣消防局在法院一審時被判敗訴，須賠償266萬多元，該局提出上訴後，目前仍在法院審理中，隨即著手研擬「南投縣登山管理自治條例」。

怎料，送審期間，去年12月間，新北市野外育樂協會再度發生未申請入山就攀登南3段的「爬黑山」事件，且還造成一人意外死亡的案外案，當時引發各界關注，惟從警方迄林務等相關管理單位，礙於該自治條例未通過，致無「法」可罰，令人無言又傻眼，更凸顯該條例通過的重要性。

惟南投縣消防局長林聰吉說，目前包括直昇機救搜在內的地面、空中保險內容、投保人數、理賠金額等問題，仍在與保險業者協商中，以致該條例雖獲審通過，縣長林明溱也已批示，但消防局尚未在官網公告，待與保險業者達成共識後，預計最快3月底才正式公告，但強調，除了保險部分，其他事項均比照該條例辦理。

南投縣登山管理自治條例，總計有17條，明訂進入特殊管制山域應依登山計畫進行，不得改變登山路線與範圍，並應攜帶定位功能器材及可供緊急聯絡的通信設備；且應由具緊急救護能力的領隊帶領，並投保登山綜合險，違反以上規定者，將被處3000元以上、5萬元以下罰鍰。

至於在特殊管制山域從事登山活動發生事故者，縣府得向登山者收取搜救費用，合法申請者，可由投保的登山綜合保險核定的搜救費用上限支付；未符合規定入山者，除依違規項目開罰以外，還須自行負擔所有搜救費用，不容山友漠視，進而讓登山管理工作更上軌道，山友安全獲更好的保障。