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觀光局緊盯「一日遊」 8大原則要旅行業自檢產品

2017-02-22  20:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花武陵賞櫻團發生遊覽車翻覆意外後，一日遊及遊覽車各種可能問題再度被各界檢視，交通部觀光局表示，為維護國內旅遊品質及協助督促旅行社妥適規劃行程，確保安心旅遊與深度體驗地方特色，今日訂定「國內旅遊團一日遊產品合理行程規劃及檢視注意事項」，列出一日遊行程安排應遵行的8大原則，請旅行社自主檢視旗下產品。

8大原則包含：
1、出發前應有旅遊定型化契約及將旅遊產品資訊充分揭露。
2、應依規定投保旅行業責任保險，投保額度宜提高，希望達夠達到新台幣500萬元。
3、應使租用遊覽車司機符合勞動基準法駕駛工時規定，不得超過12小時等。
4、應使租用遊覽車司機符合汽車運輸業管理規則，駕駛勤務不得超過10小時等規定。
5、應使用合法交通工具及合格駕駛人，搭乘時向旅客解說及示範遊覽車逃生安全。
6、請妥適安排旅遊行程，應檢視有無早出晚歸、行程過度緊湊、行車距離或時間太長等情形；行車距離可依旅行業公會評估每日行駛以不超過300公里為原則，含山區路段200公里，但經過各界反應與檢討後，認為可加有100公里的彈性。經檢視若仍不合理應自主調整改善方式，包含使用替換駕駛機制、調整或變更行程、採多元交通運具。
7、應先行評估使用遊覽車車型、機件條件以妥適安排運具，並特別注意行駛道路路況。
8、主管機關稽查時，旅行社及遊覽車公司均應配合辦理。

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  • 觀光局針對一日遊行程訂出8大原則，要求業者檢視旗下產品。（資料照，記者歐素美攝）

    觀光局針對一日遊行程訂出8大原則，要求業者檢視旗下產品。（資料照，記者歐素美攝）

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