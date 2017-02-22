又是路面坑洞惹禍！女童踩空 小腿10公分撕裂傷

2017-02-22 19:48

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市1名彭姓女子前天帶著3歲半女兒行經東信路236巷口時，女童不慎將左腳踩入一處凹洞，造成小腿10公分撕裂傷，彭女說，該坑洞前年就存在，政府卻遲無動作，氣得痛批：「一定要見紅才要修？」

彭女前天在臉書社團爆料公社表示，東信路236巷是孩童上下學必經之路，有坑洞實在危險，據友人轉述，市府雖已會勘過2次但遲未修繕，她要申請國賠，讓市府正視孩子、行人安全問題。

基隆市議會議長宋瑋莉今天前往女童家中探視，她表示，基隆市的道路品質被評為全國最後一名，此次意外更凸顯市府的效率問題，道路品質問題不能只靠里辦公處提報，相關單位應主動出擊，一發現路不平或有坑洞狀況，都要在最短時間內妥善處理，確保用路人行的安全，後續會積極協助申請國賠等事宜。

基隆市信義區公所區長吳國偉表示，該坑洞是住戶為了排水鑿孔，事發前並未接獲任何民眾反映，也沒有怠惰處理，對於未能即時發現坑洞並修補，已向家屬表達歉意，預計明天上午9點前修補完成，並將加強全面清查轄內所有巷道路面，確保民眾安全。