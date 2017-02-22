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照顧者悲歌誰聽見 銀髮族協會拉他們一把

2017-02-22  19:52

［記者許展溢／苗栗報導］竹南鎮一名20幾歲女子，長期全天候照顧93歲的奶奶，不堪負荷，重度憂鬱症找上門，失去自己應有的精彩人生。苗栗縣銀髮族照顧協會指出，時常服務被照顧者時，發現照顧者也是隱形病患，總被忽略，甚至爆發尋短等不幸狀況，呼籲民眾如有需求，一定要向外尋求協助。

銀髮族照顧協會失智症老人日間照顧中心秘書長邱莉莉說，照顧者用自己的生命燃燒被照顧者，生活被困住，但通常他們發生了狀況，不會被發現，屬隱性病患，就曾有孫女上前求助，表示自己因長期照顧高齡祖母，承受不住壓力，罹患重度憂鬱症。

為減輕照顧者壓力，銀髮族照顧協會今天在竹南鎮誠園日間照顧中心，成立苗栗縣首間「老人家庭照顧者支持服務據點」。縣長徐耀昌、竹南鎮長康世明等人到場啟動服務。

邱莉莉強調，只要照顧者有需要，會盡量協助，並透過各種資源連結，幫助他們也可以有喘息時間、空間，呼籲民眾如有需求，一定要向各機關尋求協助，別一個人默默承擔壓力，失去美好生活。

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  • 苗縣銀髮族照顧協會成立苗縣首間老人家庭照顧者支持服務據點，縣長徐耀昌到場啟動服務。（記者許展溢翻攝）

    苗縣銀髮族照顧協會成立苗縣首間老人家庭照顧者支持服務據點，縣長徐耀昌到場啟動服務。（記者許展溢翻攝）

  • 苗縣銀髮族協會表示，有許多照顧者長期承受不住壓力影響生活。（記者許展溢攝）

    苗縣銀髮族協會表示，有許多照顧者長期承受不住壓力影響生活。（記者許展溢攝）

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