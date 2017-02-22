和CITY CAFE用同款咖啡豆？ 星巴克這樣說...

星巴克和CITY CAFE都屬統一集團，有網友質疑兩者咖啡豆相同，不過星巴克否認。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-02-22 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖咖啡店星巴克今起調漲多款飲品售價，引發網友議論，還有網友質疑，星巴克所使用的咖啡豆和7-11「CITY CAFE」用的咖啡豆一樣，不過星巴克對此指控否認，星巴克表示，他們只能用美國總部進口的咖啡豆與原料，不可能用品牌之外的咖啡豆。

《中央社》報導，由於星巴克和CITY CAFE都屬統一集團，有網友質疑兩者咖啡豆相同。星巴克對此表示，咖啡豆只能用美國總部進口的豆，原料也是從美國總部進口，否認網友的質疑。

而對於這次漲價，星巴克說，是因為奶製品、糖等原物料，以及硬體空間提升等營運成本，還有員工培訓、咖啡專業訓練等，都是調漲的因素。