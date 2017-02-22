新北市立圖書館陪讀也開學了 灑種子埋下學期新希望

2017-02-22 19:16

〔記者李雅雯／新北報導〕各級學校開學了，新北市立圖書館各分館長期推動的課後陪讀也開課了，為了讓學童們有新學期新氣象，各分館陪讀志工也為學童們辦「小小開學典禮」，有的是帶著學童們栽種景觀植栽；有的則是用烏克麗麗悅耳聲音幫學童們收心。

新莊中港分館陪讀志工搭配烏克麗麗彈唱，將音樂元素加入閱讀，告訴學童們「學校生活就有如玩樂器般地好玩，上課要專心喔」；三芝分館陪讀志工則在第一堂課上，帶著學童們在分館前埋下植栽種子，且寫下新學期新願望，期待小花苗快快長大，在悉心灌溉下成長茁壯，如同在努力堅持下完成新希望。新北市立圖書館萬里分館主任蕭千惠說，春天代表著萬物新生，特別規劃學童可親手栽種植栽，養成負責任的生活態度，養成好習慣。

新北市立圖書館從民國102年11月開始推動課後陪讀，從最開始的12區14個據點，現已擴增到28區34個據點，由陪讀志工陪伴學童閱讀、寫功課，且不定期地規劃各式主題活動，讓學童擁有充實、多元的課後時光。