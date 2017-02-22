國小三姊妹父親身亡、母親重病 老師發起樂捐度難關

中埔國小的老師發起樂捐活動，希望校內的小朋友學會關懷身旁有需要的人。（記者陳昀攝）

2017-02-22 19:55

［記者陳昀／桃園報導］桃園區中埔國小楊姓三姊妹，父親今年除夕意外身亡、母親也因重病無法工作謀生，老師們20日在校內發起小型樂捐活動，消息傳上網也引發許多網友關心，校長黃慶宗今天說，已有民間團體協助，校方會協助三姊妹專心就學，桃園市社會局也說，會提供後續協助。

黃慶宗表示，三姊妹中的大姊就讀六年級，平常就會幫忙煮飯、照顧妹妹，學校老師得知她們家中經濟遭逢困境，決定開設專戶、發起樂捐，希望讓三姊妹安心上學，這幾天，除了家長和學生的響應外，蘆竹獅子會、蘆竹扶輪社及桃園市寒冬送暖協會都主動捐款、捐物資，非常感謝。

他說，這項樂捐活動並不對外，學校主要是希望教育校內的小朋友，在身旁的人有需要時，能義無反顧地關懷、伸出援手，學校會保障三姊妹的就學權益，也已通報社會局協助，請外界關心的朋友安心。

桃園市社會局社工科科長蔡惠娟表示，楊家原本就是社會局的關懷對象，接獲學校通報後，今天已和三姊妹的媽媽聯繫並前往訪視，後續除了提供經濟上的協助，也會持續關心三姊妹，適時給予輔導。