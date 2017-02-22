實習生離職遭索賠59萬 勞資今首度調解不成立

2017-02-22 18:59

〔記者張菁雅／台中報導〕台中一家知名餐廳爆出向離職員工、實習生每人求償59萬元，勞資雙方今天下午進行調解，業者派出法務人員代表出席，表示只要學生道歉，就不追究；但勞方認為違反勞基法、剝削勞工的是業者，不願道歉。雙方沒有共識，調解不成立，3月6日將第2次調解。

林姓法務人員表示，業者求償的重點不是要錢，而是要給員工「社會教育」，這4人1天內無故離職，造成公司營業損失，以1人1天產值2500元計算，4人造成營業損失1天是1萬元，加上精神賠償共59萬元，而這筆費用是針對所有人一起提出，不是對每一個人。

林姓法務人員一再強調，業者只是想要一個道歉，希望事情能圓融解決，不是真的要求償。

王姓實習生的媽媽則表示，違反勞基法、剝削勞工的是業者，業者才應該公開道歉，業者之前還在line說要「告到學生退學，一路告到底」，實在太可惡了，她的孩子身心俱疲，甚至說自己「快要死掉了」，她不願意再讓孩子到那種地方上班。

離職的廖姓主廚指出，他有僵直性脊椎炎，一天工作超過12小時，因為身體不適才決定離職，原本薪水4萬元，1月提出離職後，拿到去年12月薪水竟變成2萬8元，再加上加班費7000多元。

調解會上，資方代表表達不願求償，但勞方要求給付加班費，經過2小時的調解，雙方沒有共識，這次調解不成立，3月6日上午第2次調解。