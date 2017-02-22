| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

實習生離職遭索賠59萬 勞資今首度調解不成立

2017-02-22  18:59

〔記者張菁雅／台中報導〕台中一家知名餐廳爆出向離職員工、實習生每人求償59萬元，勞資雙方今天下午進行調解，業者派出法務人員代表出席，表示只要學生道歉，就不追究；但勞方認為違反勞基法、剝削勞工的是業者，不願道歉。雙方沒有共識，調解不成立，3月6日將第2次調解。

林姓法務人員表示，業者求償的重點不是要錢，而是要給員工「社會教育」，這4人1天內無故離職，造成公司營業損失，以1人1天產值2500元計算，4人造成營業損失1天是1萬元，加上精神賠償共59萬元，而這筆費用是針對所有人一起提出，不是對每一個人。

林姓法務人員一再強調，業者只是想要一個道歉，希望事情能圓融解決，不是真的要求償。

王姓實習生的媽媽則表示，違反勞基法、剝削勞工的是業者，業者才應該公開道歉，業者之前還在line說要「告到學生退學，一路告到底」，實在太可惡了，她的孩子身心俱疲，甚至說自己「快要死掉了」，她不願意再讓孩子到那種地方上班。

離職的廖姓主廚指出，他有僵直性脊椎炎，一天工作超過12小時，因為身體不適才決定離職，原本薪水4萬元，1月提出離職後，拿到去年12月薪水竟變成2萬8元，再加上加班費7000多元。

調解會上，資方代表表達不願求償，但勞方要求給付加班費，經過2小時的調解，雙方沒有共識，這次調解不成立，3月6日上午第2次調解。

廣告
  • 離職主廚與實習生的媽媽在調解前，指責業者剝削勞工。（記者張菁雅攝）

    離職主廚與實習生的媽媽在調解前，指責業者剝削勞工。（記者張菁雅攝）

  • 爆出離職遭到高額求償的勞資雙方，今天進行調解。（記者張菁雅攝）

    爆出離職遭到高額求償的勞資雙方，今天進行調解。（記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加班費 勞資糾紛 勞資調解 實習生 求償 血汗
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：實習生離職遭索賠59萬 勞資今首度調解不成立


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.