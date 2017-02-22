捍衛我海疆 海巡署「護永專案」驅離中國船逾500艘
2017-02-22 19:25
〔記者姚岳宏／台北報導〕為保護海洋環境資源永續發展，海巡署今舉辦「106年護永專案策進及展望研討會」，除嚴格查處非法、違規漁業行為，更整合政府及民間資源辦理淨灘活動，且遴邀海洋保育各界專家學者擔任「海洋環境保護及保育專業諮詢」，以具體行動展現海巡署守護海洋的決心。
會議除有海巡署、漁業署、環保署等參與，另邀請社團法人台灣環境資訊協會、海龍王愛地球協會、海洋公民基金會、黑潮海洋文教基金會、台灣海域保護及監測協會、台灣動物社會研究會等6個保育團體代表及13名專家學者列席指導，對未來海洋保育議題進行深度討論與意見交換。
署長李仲威致詞指出，海巡署作為台灣海域執法機關，為落實國內海洋各項養護及保育規範，守護周邊海域的生態環境及資源，自去年7月1日起實施「護永專案」，專案性執行全國威力掃蕩工作。
海巡署指出，自「護永專案」執行以來（統計自7月1至12月31日止），取締沿近海漁業違規案件計489件，與104年同期（413件）相比成長18.4%；另針對中國越界作業漁船嚴格取締，共驅離中國船舶505艘、裁罰51艘（罰緩5160萬元整）、扣留61艘及沒入7艘；辦理淨灘活動共計122場次，維護海洋環境資源成果豐碩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 孩子生活習慣太糟糕 母訂超狂生活公約反制
- 有好康！來這裡住不用錢 花媽再給你百萬
- 照顧者悲歌誰聽見 銀髮族協會拉他們一把
- 全中運親善大使 美女兵團現身
- 國小三姊妹父親身亡、母親重病 老師發起樂捐度難關
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司
- 住家被搜索後 新北地政局副局長自殺身亡
- 機捷6.5公里橋下空間 年底完成規劃
- NBA》聖旨不可違 騎士二度與D.威廉斯簽約
- 科學家打造神奇房間 自動為室內所有3C產品充電
- 自由談》記得我們有約
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 陳子璇校花愛女比基尼照曝光！辣到要輸血惹～
- 自由開講》回應周玉蔻與胡忠信對李遠哲的批判
- 原因出爐！ 郭姓小模下體紅腫是因為...
- 川普神預測？發言2天後瑞典發生暴動
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 反嗆貿易戰 中︰美4產業恐陪葬
- 美發布新取締命令 非法移民幾全成目標
- 新北地政局副局長跳樓 一開始被檢舉的不是他...
- 豬舍沼氣發電 台糖20億拚綠能
- 余文樂撇正宮 摟金髮妹遊日被抓包
- 竹縣寶山鄉農會傳賄選 檢調偵訊20多人
- 週刊爆假「連戰私生子」坑多名富商 詐逾6000萬元
- 靠大伯拉拔、社會資助... 清寒生半工半讀想回饋
- （影音）6年前唱跳影片出土 彭于晏被虧「還好當演員」
- 郝龍斌：10個年輕黨員只有3個敢承認
- 夜市大學開學！ 柯文哲：品質提升
- 被搜索後自殺身亡 王聖文遺書「我沒有拿他們的錢」
- 萬金石馬拉松 結合VR秀美景
- 攀王永慶女婿名聲 假緬甸代表詐財被訴
- 通緝犯兄冒弟名 iPhone通訊錄露餡
- 台東原民文創聚落 3設計師進駐
- 掃除恐古症 台灣扳回一城
- 日偶像女星遭砍毀容 法庭痛訴：希望他去死！
- W命案連開5日毒趴 房內竟發生這些事…
- 沃爾瑪財報傳利多 美股早盤上漲
- NBA》魔術強森掌權 史考特：湖人5年內奪冠
- 228國際檔案首曝光 「解密」各國觀點
- 經典賽》世大運台灣隊與古巴熱身賽 因雨取消
- 愛紗婚禮倒數 邀宴30億富太麻衣
- 「死人錢好賺」殯葬糾紛不斷
- 時尚大滿貫 蔡依林集郵四大時裝週
- 南投燈會金雞主燈 出借高雄展出
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：捍衛我海疆 海巡署「護永專案」驅離中國船逾500艘
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分