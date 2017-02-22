| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市仁武區明天停水12小時
 首頁 > 生活

捍衛我海疆 海巡署「護永專案」驅離中國船逾500艘

2017-02-22  19:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕為保護海洋環境資源永續發展，海巡署今舉辦「106年護永專案策進及展望研討會」，除嚴格查處非法、違規漁業行為，更整合政府及民間資源辦理淨灘活動，且遴邀海洋保育各界專家學者擔任「海洋環境保護及保育專業諮詢」，以具體行動展現海巡署守護海洋的決心。

會議除有海巡署、漁業署、環保署等參與，另邀請社團法人台灣環境資訊協會、海龍王愛地球協會、海洋公民基金會、黑潮海洋文教基金會、台灣海域保護及監測協會、台灣動物社會研究會等6個保育團體代表及13名專家學者列席指導，對未來海洋保育議題進行深度討論與意見交換。

署長李仲威致詞指出，海巡署作為台灣海域執法機關，為落實國內海洋各項養護及保育規範，守護周邊海域的生態環境及資源，自去年7月1日起實施「護永專案」，專案性執行全國威力掃蕩工作。

海巡署指出，自「護永專案」執行以來（統計自7月1至12月31日止），取締沿近海漁業違規案件計489件，與104年同期（413件）相比成長18.4%；另針對中國越界作業漁船嚴格取締，共驅離中國船舶505艘、裁罰51艘（罰緩5160萬元整）、扣留61艘及沒入7艘；辦理淨灘活動共計122場次，維護海洋環境資源成果豐碩。

廣告
  • 海巡署長李仲威開幕致詞。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡署長李仲威開幕致詞。（記者姚岳宏翻攝）

  • 研討會成員包括海巡署政務副署長胡意剛（中-研討會主持人），漁業署副組長沈大焜（左）、環保署技正宋欣真（右）等。（記者姚岳宏翻攝）

    研討會成員包括海巡署政務副署長胡意剛（中-研討會主持人），漁業署副組長沈大焜（左）、環保署技正宋欣真（右）等。（記者姚岳宏翻攝）

  • 106年度護永專案展望及策進研討會與會人員合影。（記者姚岳宏翻攝）

    106年度護永專案展望及策進研討會與會人員合影。（記者姚岳宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：捍衛我海疆 海巡署「護永專案」驅離中國船逾500艘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.