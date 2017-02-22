捍衛我海疆 海巡署「護永專案」驅離中國船逾500艘

2017-02-22 19:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕為保護海洋環境資源永續發展，海巡署今舉辦「106年護永專案策進及展望研討會」，除嚴格查處非法、違規漁業行為，更整合政府及民間資源辦理淨灘活動，且遴邀海洋保育各界專家學者擔任「海洋環境保護及保育專業諮詢」，以具體行動展現海巡署守護海洋的決心。

會議除有海巡署、漁業署、環保署等參與，另邀請社團法人台灣環境資訊協會、海龍王愛地球協會、海洋公民基金會、黑潮海洋文教基金會、台灣海域保護及監測協會、台灣動物社會研究會等6個保育團體代表及13名專家學者列席指導，對未來海洋保育議題進行深度討論與意見交換。

署長李仲威致詞指出，海巡署作為台灣海域執法機關，為落實國內海洋各項養護及保育規範，守護周邊海域的生態環境及資源，自去年7月1日起實施「護永專案」，專案性執行全國威力掃蕩工作。

海巡署指出，自「護永專案」執行以來（統計自7月1至12月31日止），取締沿近海漁業違規案件計489件，與104年同期（413件）相比成長18.4%；另針對中國越界作業漁船嚴格取締，共驅離中國船舶505艘、裁罰51艘（罰緩5160萬元整）、扣留61艘及沒入7艘；辦理淨灘活動共計122場次，維護海洋環境資源成果豐碩。