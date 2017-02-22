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228公園被插滿五星旗惹議 公園處：有申請路權

有民眾指出，今日竟有人在228公園插滿了五星旗，據傳此舉是為了進行共產黨紀念228活動，引發外界議論。（圖由網友楊剛提供）

2017-02-22  19:55

〔即時新聞／綜合報導〕228即將到來，但有民眾指出，今日竟有人在228公園插滿了五星旗，據傳此舉是為了進行共產黨紀念228活動，引發外界議論。

該名網友是在今下午於臉書貼出數張現場圖片，之後並被轉到PTT八卦板上，有網友質疑「公園處不用出來清垃圾嗎」、「插五星旗可以，扮希特勒有罪！」PO文網友則說他痛恨的不是名為中國的集體，也不是名為中國人的集體。而是「在一個紀念台灣民主的地方，台灣的歷史脈絡被這樣地填塞。」他也反感「中國共產黨與他的快樂夥伴們狡詐地剪裁歷史、截除脈絡，把台灣的歷史武斷地容納到中國共產黨的神話裡。這是最極致的收割。」

《蘋果》報導指出，台北市公園路燈管理處對此回應，指有人申請在今下午進行共產黨紀念228活動，網友看到時是被准許的活動期間，不過5點後主辦單位已全數拆除。

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  • 台北市公園路燈管理處表示，指事前有人申請在今下午進行共產黨紀念228活動，網友看到時是被准許的活動期間。（圖由網友楊剛提供）

    台北市公園路燈管理處表示，指事前有人申請在今下午進行共產黨紀念228活動，網友看到時是被准許的活動期間。（圖由網友楊剛提供）

  • 網友楊剛於臉書貼出數張現場圖片，並說他痛恨的不是名為中國的集體，也不是名為中國人的集體。而是「在一個紀念台灣民主的地方，台灣的歷史脈絡被這樣地填塞。」（圖由網友楊剛提供）

    網友楊剛於臉書貼出數張現場圖片，並說他痛恨的不是名為中國的集體，也不是名為中國人的集體。而是「在一個紀念台灣民主的地方，台灣的歷史脈絡被這樣地填塞。」（圖由網友楊剛提供）

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