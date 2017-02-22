陶博館年度梅甕 創意「梅梗」吸睛

陶博館公布今年的梅甕主題為《梅梗》，梅樹枝回收再利用，搖身變成甕上的蓋鈕，筒狀的甕身開口寬闊，方便醃漬青梅及清洗，也很適合做為花盆、酒甕。（記者張安蕎攝）

2017-02-22 18:30

〔記者張安蕎／新北報導〕醃脆梅是鶯歌陶瓷博物館的年度重點活動，每年均吸引上千人報名體驗，陶博館今日公布今年的梅甕主題為《梅梗》，設計上將修剪下來的梅樹枝回收再利用，搖身變成甕上的蓋鈕，每個梅甕都獨一無二，大大提升收藏價值。

陶博館最長壽的活動「甕藏春之梅－醃脆梅活動」今年邁入第16屆，只要參加醃脆梅活動就可獲得一只高質感的梅甕，因每年造型各異，引發廣大民眾收藏，此次推出的《梅梗》以蓋上的梅樹枝為名，甕身為淡雅的汝窯天青色，在光影襯托下，呈現動人的水波視覺意象。

陶博館館長吳秀慈表示，陶博館同仁設計前，蒐集了民眾給予的回饋，並改良歷年來梅甕使用上的不便，甕蓋附有安全矽膠套，可與甕身緊緊密合，筒狀的甕身開口寬闊，手可輕鬆伸入，方便醃漬青梅及清洗，除此之外，也很適合做為花盆、酒甕，或作為居家裝飾品，兼具實用性與藝術感，「《梅梗》並不是真的沒梗，反而真有梗！」

吳秀慈表示，陶博館的醃脆梅活動自2002年開始舉辦，是結合政府資源、博物館專業及地方農產的最佳典範，多年以來不間斷地合作，為人津津樂道。

醃脆梅活動將於3月31日至5月14日每週二至週日，在陶瓷藝術園區風廣場舉辦，3月20日前報名可享早鳥優惠價，詳情可洽陶博館官網。