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管制養蚵設施污染 市府推強力管制

2017-02-22  18:28

［記者王涵平／台南報導］南市外海浮棚式牡蠣養殖，多年來造成海岸環境污染，南市將推動強力管制措施，籲請蚵農配合辦理，共同維護海岸潔淨。

南市農業局今日邀南市區漁會宣示下階段推動強力養蚵管理措施，農業局副局長郭伊彬表示，在安南、安平及南區外海，因水深較深無法固定插蚵養殖，改以浮棚養蚵方式，放養棚數近萬棚，居全國最多（約50％），3至6月為盛產期，每年產量達5700公噸、產值超過6.3億元。

鑑於每年4至6月常造成蚵棚及保麗龍污染海岸，南市輔導產銷班蚵農推動「放養源頭管理」、「養殖設施回收」及「養殖浮具改良」等改善作為，目前養殖之蚵棚申報率達99%以上、蚵棚回收率達97%、每年廢棄保麗龍回收約1萬2千塊，並試驗推廣覆網包覆保麗龍浮具，逐步改善養蚵設施散置海岸問題，反映海岸污染案件也逐年減少。

農業局指出，將落實推動養蚵管理措施，包括總量管制養蚵棚數、蚵棚申報及回收重罰管理、7至9月颱風季禁止養蚵、逐年提高蚵農負擔清理費、禁用未包覆保麗龍浮具。

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  • 南市外海浮棚式牡蠣養殖，多年來造成海岸環境污染，南市將推動強力管制措施，籲請蚵農配合辦理，共同維護海岸潔淨。（圖由南市農業局提供）

    南市外海浮棚式牡蠣養殖，多年來造成海岸環境污染，南市將推動強力管制措施，籲請蚵農配合辦理，共同維護海岸潔淨。（圖由南市農業局提供）

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