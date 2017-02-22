蔬菜水果怎麼吃才會瘦？6位健身教練私藏瘦身飲食全公開！
〔iStyle頻道／綜合報導〕「多吃蔬菜水果搭配運動就會瘦」這句老掉牙的話對想瘦身的人來說已經是熟到不能再熟的經典名言，不過蔬果種類多到炸，到底吃什麼搭配運動才能瘦？為此「Popsugar」特別搜查6位健身專家的包包，從裡面找出他們常吃的零食，告訴你哪些食物是打造好身材的好物。
Jera Foster-Fell：「我非常喜歡吃乾果，所以每天會準備一些放包包裡」美國紐約健身教練Jera Foster-Fell說，因為體能消耗大，在上課前吃點簡單碳水化合物可以快速補充體力，更有精神教導學生如何正確健身，不過要注意，乾果糖分高，喜歡吃也要記得購買原味，無添加糖才能安心入口。
Nadia Murdock：「我一定要吃甜或鹹的食物，所以我會帶一小袋杏仁，一個薄雞胸肉，一些葡萄乾或蔓越莓乾，因為杏仁和肌肉能分別補充植物和動物性蛋白質，在上課過後能幫助身體修復肌肉和提供下一堂課的能量」若是單純肚子餓，Nadia Murdock表示，吃點高纖維蘋果，或是花生醬都能解餓又不怕胖。
Latham Thomas：「我最喜歡吃辣，所以會在家裡烤點加辣的南瓜種子，酥脆的口感和一般餅乾比毫不遜色，而且南瓜種子裡含有高量色胺酸，可以調節大腦，減緩壓力和焦慮」婦健康生活專家Latham Thomas認為，做完放鬆身心的瑜珈後，來點辣南瓜種子是再適合不過的選擇。
Chris Sainsbury：「假如今天上課堂數少，運動強度低，我會先吃四分之一根香蕉補充體力後再開始運動，結束後再吃份酪梨沙拉和魚，相反地，運動強度高的時候，我會吃紅薯和鮭魚補充體力，以及草莓、黑莓、藍莓......等水果為身體補水」紐約健身教練Chris Sainsbury完整地分享運動前後的選擇，有運動習慣的人不妨參考看看。
Yumi Lee Mathews：名人健身教練Yumi Lee Mathews表示，若只單純做有氧運動，他喜歡提早吃早餐，待消化完時再運動，這種方式燃脂速度更快，並在運動完後快速吃點乳清淡白修復肌肉，短時間內能達到增肌減脂的功效。
Elisabeth Halfpapp：美體專家Elisabeth Halfpapp表示「平常我會再包包裡放點烤杏仁，有機花生醬或是水果三明治」運動完吃花生醬不僅可以止餓，還能補充蛋白質，無聊的時候吃點烤杏仁當點心也不會有罪惡感。
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