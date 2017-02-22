五峰清泉老梅疑遭蟻害 地方憂心恐挨不過明年

清泉派出所前的梅樹，正值開花時節，十分美麗。（記者廖雪茹攝）

2017-02-22 18:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉清泉派出所前一棵近百年梅樹，正值開花時節，十分美麗；但樹幹疑似遭白蟻侵蝕，嚴重腐朽，地方人士擔心若不儘快醫治，明年恐伯看不到梅花風采；五峰鄉公所表示，將派員現勘了解，好好地保護老梅樹。

「哇！好美！這棵梅花是我小時的記憶。」五峰鄉桃山村清泉派出所前聳立一棵老梅樹，因為氣候的關係，近日綻放朵朵白色小花，吸引許多人駐足欣賞。

地方人士說，清泉派出所舊名井上駐在所，研判梅樹應該是在日治時代，由當時的警察栽種在警所前方，迄今有近百年歷史，每年2月開花，是部落族人的美好記憶，陪伴許多清泉所警察度過值班歲月。不過近幾年來，梅樹可能遭遇白蟻等病蟲害侵蝕，樹幹嚴重腐朽，十分可惜。

當地居民擔心，梅樹若萬一遇到強風豪雨，梅樹容易傾倒，希望政府協助醫治，營造良好的生長環境，讓梅樹恢復昔日風采。

五峰鄉公所表示，現勘後若確認梅樹情況不佳，將通報縣府農業處等單位，請求協助搶救老樹。