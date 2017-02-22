竹市棒球場拆除重建 引發網路正反熱議

新竹市棒球場將拆除重建，但也引發正反意見網路論戰熱議，市議會日前場勘，國民黨團持反對拆除重建立場，也引發網友攻防回應。（記者洪美秀攝）

2017-02-22 18:27

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府爭取行政院4年1兆元的「前瞻基礎建設」經費，將拆除使用已超過40年的棒球場原地重建，市府日昨邀集市議會場勘，多數市議員支持拆除重建，但要求需將停車場及交通動線納入重建計畫內，不過，出席的國民黨市議員反對拆除，認為市府應另覓他處新建棒球場。

新竹市長林智堅上週宣佈已爭取到行政院「前瞻基礎建設」經費，要進行棒球場的拆除重建，其中2億元經費已到位，市府教育處、財政處、工務處等單位日昨邀請市議會教育與財政小組市議員參與會勘，說明棒球場預定拆除的範圍與計畫，出席會勘市議會民進黨團與新民意問政聯盟多傾向支持拆除，但要求市府需降低鄰損及工程危害程度，且重建後需把停車場空間及交通動線做完整配套規畫。

不過，與會的國民黨團市議員反對拆除重建，認為現有棒球場老舊，市府應另覓他處規劃蓋建新棒球場，現有棒球場用地可轉作公園或公共藝術中心等，甚至可出售棒球場市有地，增加市庫收入。

新竹市府教育處體健科表示，市府已勘察過其他蓋建新棒球場地點，包括靠近世博的千甲地區、載熙國小附近的國防部用地以及富禮國中旁的富禮高中預定地等，甚至請職棒球團參與會勘，但因新竹風大、加上交通動線不易規畫，部分土地位在非都市計畫範圍內，變更時程過久，且土地取得不易，都曠日廢時，如今原地拆除重建案除已獲行政院全額專案補助，也能解決用地取得與變更時程過久等問題。

教育處官員強調，市議會所提意見已納入未來拆除重建計畫中，包括停車場空間與交通動線規劃等，重建後的棒球場，總經費約7億元，會有職棒級的比賽用地，還會設專屬牛棚、有現代化球員休息室、復健室，觀眾席也會拆除重建，並增設外野LED大螢幕，並規畫開挖地下停車場改善球場停車、交通車流。

不過，市議會國民黨團則認為市府未先與議會溝通，現有棒球場位在市中心已造成交通壅塞，要求市府應另覓他處蓋建新棒球場，因此反對拆除重建。

但也因國民黨反對拆除重建，多名市議員在網路與網友論戰，讓棒球場拆除重建議題引發熱議，雙方攻防一來一往，但也透過討論、回應讓棒球場拆除重建成為市民最新關注話題。

新竹市棒球場將拆除重建，但也引發正反意見網路論戰熱議，市議會日前場勘，國民黨團持反對拆除重建立場，也引發網友攻防回應。（記者洪美秀攝）

新竹市棒球場將拆除重建，但也引發正反意見網路論戰熱議，市議會日前場勘，國民黨團持反對拆除重建立場，也引發網友攻防回應。（記者洪美秀攝）

新竹市棒球場將拆除重建，但也引發正反意見網路論戰熱議，市議會日前場勘，國民黨團持反對拆除重建立場，也引發網友攻防回應。（記者洪美秀攝）

新竹市棒球場將拆除重建，但也引發正反意見網路論戰熱議，市議會日前場勘，國民黨團持反對拆除重建立場，也引發網友攻防回應。（記者洪美秀攝）

新竹市棒球場將拆除重建，但也引發正反意見網路論戰熱議，市議會日前場勘，國民黨團持反對拆除重建立場，也引發網友攻防回應。（記者洪美秀攝）

新竹市棒球場將拆除重建，但也引發正反意見網路論戰熱議，市議會日前場勘，國民黨團持反對拆除重建立場，也引發網友攻防回應。（記者洪美秀攝）

新竹市棒球場將拆除重建，但也引發正反意見網路論戰熱議，市議會日前場勘，國民黨團持反對拆除重建立場，也引發網友攻防回應。（記者洪美秀攝）