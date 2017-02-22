萬瑞快速道路排水設計不良 民宅憂淹水

2017-02-22 18:18

〔記者林欣漢／基隆報導〕台62線萬瑞快速道路擋土牆下方未施作排水設施，每逢大雨，基隆市暖暖區興隆街32號民宅後方總是積滿泥沙，居民表示，泥沙淤積堵塞，若遇颱風恐造成溢流形成淹水，憂心不已，希望有關單位能改善排水設計，或定期清淤維護。

當地過港里長陳清池指出，萬瑞快速道路施工建擋土牆時，把排水溝做在民宅另一頭，根本發揮不了作用，雨水漫流，甚至常溢流到興隆街路面上造成積水，人車難行，更因經常性重車輾壓，造成道路破損。

暖暖區興隆街32號民宅後方，正位於萬瑞快速道路的擋土牆下，每逢大雨，挾帶大量泥沙流入民宅後方，砂土塞滿了排水溝、阻礙排水，蘇姓居民說：「門前有小河，後面有山坡，」民國87年萬瑞快速道路通車以來，就是噩夢的開始。

市議員林明智認為，快速道路的排水涵管與區域排水連不上，是造成積水的主因，但是，十幾年無人認這筆帳，今天與陳清池邀集公路總局第一養護工程處基隆工務段、市府工務處河川水利科、暖暖區公所，現場研勘區域排水改善。

公路總局基隆工務段長李佳輯表示，初步研判邊坡坡面以自然植披、掛網施作水土保持，無立即性土石鬆動危害，後續將請土木結構技師檢測，委請專業人員設計、規劃區域排水設施改善事宜，另外，樹木生長茂盛影響民宅屋頂部分，也會一併進行整理。