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台電技能競賽 鑽地忍者龜、登桿天行者大PK

選手自許「登桿天行者」，爬桿維修線路。（記者洪臣宏攝）

2017-02-22  17:55

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台電今天舉行年度技能競賽，共有902名好手PK，部分組別選手必須爬電線桿或地下電纜接續安裝，陳凱文年紀最輕才20歲，要在有限時間內完成任務壓力很大，但期許自己能跟前輩一樣成為「遁地忍者龜」。

台電在高雄訓練中心舉辦第49屆技能競賽，總經理鍾炳利總經理主持開幕典禮，今年參與人數是近3年最多的一次，共有團體組8類及個人組17類。

台電特別安排「地下電纜接續安裝」示範項目，透過地面上的模擬設施，展現台電「忍者龜」如何在侷限空間中完成電纜接續安裝，比賽項目「輸電地下電纜」則是其前置作業。

陳凱文代表花東供電區營運處參加輸電地下電纜比賽，是這屆最年輕選手，也是他第一次參賽。他說，公司派出曾經得名的前輩指導，讓他能更快進入狀況；比賽最大的壓力，為在有限的時間完成競賽項目。

郭婉茹考了4次才進台電，3年來都從事外線維護，她得爬上電線桿跟男性同事競爭。她說：「真的很辛苦。」外線是高風險作業，一定要做好基本安全措施，停電一定會造成大眾生活不便，樂於為大家付出。

台電也首度邀請產學合作的小港高中「台電機電班」師生實地觀摩競賽，學生說，看到「老幹傳承新枝」很感動，也體會穩定供電要很多人共同努力。

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  • 參賽者要把電纜磨成適用狀態，相當費力。（記者洪臣宏攝）

    參賽者要把電纜磨成適用狀態，相當費力。（記者洪臣宏攝）

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