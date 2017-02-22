大提琴能單弦演奏？ 張正傑挑戰極限推PK管樂
2017-02-22 18:04
〔記者蘇孟娟／台中報導〕大提琴僅剩單弦也能演奏？大提琴家張正傑最新親子音樂會，將以弦樂、管樂大PK為主題，還以單弦演奏單挑單簧管，展現演奏極限，3月26日邀親子一起來台中中山堂，見證這場難得的音樂對決。
有「點子王」之稱張正傑，向來顛覆民眾對音樂想像，今年再推出最新親子音樂會，這次他要來場弦樂與管樂的大PK，邀請2名小提琴家、1名中提琴家及他自己組成弦樂隊，對上長笛、單簧管、小號與長號的管樂隊。
張正傑說，他是樂器雙主修，除大提琴外，也主修法國號，於是動念結合兩種樂器推出音樂會，讓民眾感受不同的樂器特性形成的音樂張力，為讓觀眾更融入，才以PK方式，讓觀眾賞析兩種樂器演奏音樂的差異。
他指出，PK的方式有各彈各的調，也有同曲不同樂器對決，例如一起用「大黃蜂」曲對決；音樂會最高潮是大提琴與單簧管對決，會展現大提琴與單簧管的演奏極限，從正常的4弦演奏，一條條將弦拆掉，演變到最後只用1根弦演奏，單簧管也一節節拆卸，看誰的演奏最得人心。
張正傑說，對聽眾來說，這樣的音樂會有趣味性，但對參與的演奏家而言，卻是高演奏技巧的挑戰，音樂會中場休息，還是會替小觀眾準備養樂多，盼讓參與者感受到音樂的歡樂性與可親近性，台中場預計3月26日在中山堂演出。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司
- 住家被搜索後 新北地政局副局長自殺身亡
- 《徵文啟事》360行工作照
- 商辦第一隻春燕 碩天科技買內湖大樓
- 告白犯賤愛教授 女博士生告不成性侵
- NBA》看不慣權利文化 狼王抨擊：「AAU扼殺了NBA」
- 小英民調雖回穩 林濁水卻點出這個隱憂
- 大衛卡西迪巡演忘詞 自爆失智
- 金正恩叔叔 下一個毒殺目標?
- 原因出爐！ 郭姓小模下體紅腫是因為...
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 鏗鏘集》天猶未光
- 52.9％民眾︰新制造成薪資減、物價漲
- 山川琉璃吊橋 最快3/1雙向進出
- 《觀察筆記》反求諸己
- 怕毒品不夠用 土豪哥砸錢買毒毫不手軟
- 蔡依林出發米蘭時裝秀 行前變大食怪
- 《徵文啟事》一例一休好或壞
- 水管搶修完成 今全面復水
- NBA》湖人總經理 美媒爆可能由Kobe經紀人出任
- 連2歲童也不放過 戀童男重判10年
- 自由談》記得我們有約
- 酒駕還冒警方臨檢 公務員被懲處打官司敗訴
- 遊覽車管理新規定 國民黨批「冷氣房想出來的辦法」
- 駐AIT美軍可否配槍 李大維：美有權決定
- 印度女星遭性侵2小時 數男當街挾持 強拍裸照
- 02/21 大樂透頭獎連3摃
- 《沉默》取景 花蓮石門「麻糬洞」躍上國際
- 放生腥夫的前奏？ 老公生日女星反常「這樣做」
- （嘉縣）蕉價直直漲 收購1公斤118元
- 閒置20年 黃金海岸船屋要招商了
- IKEA與Tom Dixon合作 最高機密曝光
- 金鐘主持人印度遇險 驚傳遭警亮槍劫財
- 脫北者擁立兄長 逼急金正恩
- 曾谷涵／餵狗
- 關之琳悔當富商小三 流產元配9字嘲諷
- SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二
- 屏東縣警局長方仰寧卸任 潘孟安不捨擁抱
- 30黑琵現身高屏溪 創歷年最多
- 琳西蘿涵機場戴頭巾遭攔 替穆斯林女性抱不平
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大提琴能單弦演奏？ 張正傑挑戰極限推PK管樂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分