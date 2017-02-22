大提琴能單弦演奏？ 張正傑挑戰極限推PK管樂

2017-02-22 18:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大提琴僅剩單弦也能演奏？大提琴家張正傑最新親子音樂會，將以弦樂、管樂大PK為主題，還以單弦演奏單挑單簧管，展現演奏極限，3月26日邀親子一起來台中中山堂，見證這場難得的音樂對決。

有「點子王」之稱張正傑，向來顛覆民眾對音樂想像，今年再推出最新親子音樂會，這次他要來場弦樂與管樂的大PK，邀請2名小提琴家、1名中提琴家及他自己組成弦樂隊，對上長笛、單簧管、小號與長號的管樂隊。

張正傑說，他是樂器雙主修，除大提琴外，也主修法國號，於是動念結合兩種樂器推出音樂會，讓民眾感受不同的樂器特性形成的音樂張力，為讓觀眾更融入，才以PK方式，讓觀眾賞析兩種樂器演奏音樂的差異。

他指出，PK的方式有各彈各的調，也有同曲不同樂器對決，例如一起用「大黃蜂」曲對決；音樂會最高潮是大提琴與單簧管對決，會展現大提琴與單簧管的演奏極限，從正常的4弦演奏，一條條將弦拆掉，演變到最後只用1根弦演奏，單簧管也一節節拆卸，看誰的演奏最得人心。

張正傑說，對聽眾來說，這樣的音樂會有趣味性，但對參與的演奏家而言，卻是高演奏技巧的挑戰，音樂會中場休息，還是會替小觀眾準備養樂多，盼讓參與者感受到音樂的歡樂性與可親近性，台中場預計3月26日在中山堂演出。